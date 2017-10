Şi-au făcut declaraţii mai frumoase după ce s-au despărţit

Și-au făcut declarații mai frumoase după ce s-au despărțit

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iulia Vântur și Marius Moga s-au iubit enorm și s-au desăvârșit unul alături de altul. S-au cunoscut în 2007, când devotamentul absolut al lui Moga față de muncă a fost zdruncinat de apariția Iuliei Vântur în viața lui. Un moment de cotitură pentru artistul care a realizat că bucuria îi poate fi adusă și de altceva în afară de muzică.„Eu din 2000 până în 2007 nu am avut viață personală. Deloc. Nu știam ce înseamnă asta, stăteam numai în studio și munceam, pentru că am vrut să ajung undeva. E drept că am reușit, dar sacrificiile au fost mari”, mărturisește Marius Moga pentru cancan.ro.„Atunci când ești într-o relație de lungă durată, mare parte din energia și atenția mea i-o acord partenerului. Eu i-am acordat-o lui Marius. Așa e când iubești și vrei ca omul respectiv să simtă ce ai tu de oferit”, a recunoscut Iulia Vântur pentru aceeași sursă.Doar că într-o zi drumurile lor s-au separat. Firesc, frumos, elegant. Declarațiile pe care cei doi le-au făcut după ce n-au mai format un cuplu au lăsat pe toată lumea cu gura căscată.„Am trăit foarte multe experiențe împreună și e un om important în viața mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Știi cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu ești atât de obiectiv încât să te privești așa cum ești de fapt. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând, suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care ți-l câștigi așa și-l păstrezi e cel mai important lucru”, spune Iulia.„Lumea trebuie să înțeleagă că doi oameni care au petrecut timp împreună și s-au apropiat e firesc să se mai întâlnească, să stea de vorbă despre diferite lucruri care li se întâmplă în viață. Cred că s-au obișnuit cu prea multe cupluri care, după ce se despart, aruncă cu noroi, dar noi nu facem parte din această categorie”, a declarat Marius.