„I am Legend”, zice Will Smith

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ceea ce privește cinematografia străină, în 2008 vom avea parte de mai multe continuări din serii celebre, filme care se bat pentru Globurile de Aur și pentru Oscaruri: - „Paranoid Park”, în regia lui Gus van Sant, a primit premiul aniversar al Festivalului de Film de la Cannes, în 2007, și va intra în cinematografe din 25 ianuarie. - „Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street”, în regia lui Tim Burton, avându-l pe Johnny Depp în rol principal, va intra pe ecrane pe 1 februarie. - Tot la începutul lunii februarie, vom putea viziona cel mai recent film al lui Woody Allen, „Cassandra’s Dream”. - Din 8 februarie, îi puteam vedea pe Julia Roberts și Tom Hanks în „Charlie Wilson’s War”, dramă regizată de Mike Nichols. - „Atonement” va avea premiera pe 15 februarie. Pelicula ce-i are în roluri principale pe Keira Knightley și James McAvoy este regizată de Joe Wright și a primit șase nominalizări la Globurile de Aur, inclusiv pentru cel mai bun film. - Drama „Eastern Promises”, în regia lui David Cronenberg, îi are ca protagoniști pe Naomi Watts și Viggo Mortensen și va avea premiera la noi la jumătatea lunii iunie. - „Kung-Fu Panda” este unul dintre puținele filme de animație care se vor lansa pe marile ecrane românești anul acesta. Angelina Jolie, Dustin Hoffman sau Jackie Chan sunt câțiva dintre actorii ce își împrumută vocile filmului ce va rula de pe 4 iulie. - Dacă Will Smith duce pe umeri, mai ceva ca Bruce Willis, un război biologic în „I am Legend”, iar producția „Boarding gate” ne aduce în atenție jocurile erotice și o intrigă mult prea trecută, nici sportul nu este uitat, în comedia „The Game Plan”.