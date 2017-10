Şi-a sacrificat sănătatea

Și-a sacrificat sănătatea

Ştire online publicată Vineri, 26 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața de muzică country LeAnn Rimes a mărturisit că și-a sacrificat sănătatea pentru a filma un videoclip alături de Jon Bon Jovi. „A trebuit să fim acolo la 6 dimineața. Era încă noapte și am filmat în mijlocul străzii. Era foarte frig”, a declarat ea. „M-am ales și cu o răceală”. Rimes și Bon Jovi au realizat un video pentru ultimul lor duet, „Til We’re Not Strangers”. Cântăreața a declarat că filmările de pe strada 23 din Manhatan au fost „de domeniul supranaturalului”. „Bon Jovi este nemaipomenit. Mi-a plăcut să lucrez cu el. Era deja târziu și amândoi eram deciși să terminăm cât mai bine și căt mai repede. Dar este un videoclip foarte sexy”, a mai spus LeAnn Rimes.Cântăreața de muzică country LeAnn Rimes a mărturisit că și-a sacrificat sănătatea pentru a filma un videoclip alături de Jon Bon Jovi. „A trebuit să fim acolo la 6 dimineața. Era încă noapte și am filmat în mijlocul străzii. Era foarte frig”, a declarat ea. „M-am ales și cu o răceală”. Rimes și Bon Jovi au realizat un video pentru ultimul lor duet, „Til We’re Not Strangers”. Cântăreața a declarat că filmările de pe strada 23 din Manhatan au fost „de domeniul supranaturalului”. „Bon Jovi este nemaipomenit. Mi-a plăcut să lucrez cu el. Era deja târziu și amândoi eram deciși să terminăm cât mai bine și căt mai repede. Dar este un videoclip foarte sexy”, a mai spus LeAnn Rimes.