Şi-a împlinit visul doar parţial

Și-a împlinit visul doar parțial

În cele din urmă, Sarah Jessica Parker a îmbrăcat rochia albă de mireasă. Spunem aceasta întrucât, recent, declara că regretă faptul că la propria-i nunta a ales să poarte o rochie neagră. Din nefericire, evenimentul nu s-a întâmplat în realitate, alături de soțul său, ci în ultima scenă a filmului „Sex în the City", alături de Mr. Big (alias Chris Noth). Scena a fost filmată zilele trecute la New York și le-a avut alături de ea, bineînțeles, pe elegantele sale prietene. Filmat la patru ani după încheierea serialului propriu-zis, filmul va avea premiera americană cel mai probabil în luna mai a anului viitor.