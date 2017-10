Şi-a făcut echipă de bucătari din concurenţii de la MasterChef

Și-a făcut echipă de bucătari din concurenții de la MasterChef

Ştire online publicată Vineri, 22 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Florin Dumitrescu (24 de ani), șarmantul jurat de la „MasterChef”, va găti toată vara, alături de echipa sa, la un restaurant de fițe, din București.După ce s-a făcut remarcat la „MasterChef”, ca jurat, mai multe restaurante cu ștaif l-au solicitat, pentru consultanță, însă el a ales să se ocupe la modul cel mai serios de un local care se inaugurează astăzi. „E primul restaurant care are un meniu, sistem și concept create de mine și o echipă care a trecut printr-un training serios și solicitant. În acest restaurant, pe vremea când se numea La Dud, își făceau veacul actori de seamă, precum Gheorghe Dinică, Ștefan Iordache sau Ștefan Bănică. Atmosfera aceea boemă se mai resimte și azi”, a declarat juratul pentru Click!.În munca pe care o va depune aici, Florin contează pe ajutorul celor doi concurenți de la emisiunea „MasterChef”, Bogdan Alexandrescu „Dexter” și Alex Petriceanu, poreclit D’Artagnan: „I-am ales pe ei pentru că sunt foarte pasionați! Atât de pasionați, încât nu obosesc deloc și, indiferent cât de mulți clienți avem, ei zâmbesc și sunt în picioare. Am încredere că vor deveni bucătari foarte buni. Pregătiți-vă pentru o revoluție culinară pe care o s-o pornesc cu acești băieți!”, a mai declarat chef Florin.