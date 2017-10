Şi-a dorit toată viaţa să rămână gravidă

Și-a dorit toată viața să rămână gravidă

Ştire online publicată Marţi, 18 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Halle Berry a născut, duminică, primul său copil, o fetiță, la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles, SUA, potrivit purtătorului său de cuvânt. Halle se simte „grozav”, a indicat purtătorul de cuvânt al actriței, citat de people.com. Berry și-a dorit foarte mult să devină mamă. În toamna lui 2007, aceasta a declarat în emisiunea lui Oprah Winfrey că i-a fost greu să rămână însărcinată, dar că i-ar plăcea să aibă mai mulți copii. „Vârsta mi-o dictează. Am nevoie să fiu pregătită pentru mai mulți. Nu trei, dar doi copii ar fi un lucru drăguț”, a spus actrița. Anterior, Berry a declarat că este pregătită să adopte dacă nu va reuși să aibă un copil biologic. Tatăl copilului este top modelul Gabriel Aubry, în vârstă de 32 de ani, cu care starul din „Catwoman” are o relație de doi ani. Berry, în vârstă de 41 de ani, a fost căsătorită cu jucătorul de baseball David Justice și cu cântărețul Eric Benet, dar ambele mariaje au fost calificate de actriță drept niște eșecuri. Deși nu intenționează să se căsătorească cu tatăl copilului ei, actrița, câștigătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din „Puterea dragostei”, a declarat că ea și Gabriel au o relație extrem de serioasă. „Mă simt mai căsătorită decât am fost pe parcursul celor două mariaje anterioare”, a declarat aceasta într-o emisiune a lui Oprah. „El înțelege că relația spirituală este mai importantă decât un act și decât fastul și circumstan-țele și ceremonia”, a adăugat actrița.