Huidu către Bendeac: „Ştiu ce vrei să faci şi nu îmi tremură deloc chiloţii“

Huidu către Bendeac: „Știu ce vrei să faci și nu îmi tremură deloc chiloții“

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou scandal a izbucnit în showbiz-ul autohton. Mihai Bendeac i-a trimis lui Șerban Huidu un mesaj prin care îi spunea că îi pregătește ceva la care nici nu se așteaptă, un show de zile mari care va sparge audiența.În replică, Șerban Huidu a ripostat: „Știu ce vrei să faci și nu îmi tremură deloc chiloții! Dacă tu crezi că o astfel de emisiune se poate face peste noapte și e simplu, te înșeli amarnic! Dacă era așa simplu erau pline televiziunile până acum! Italienii nu dau licența tuturor aventurierilor care au bani… e o emisiune de opinie și nu or să vină ei să vă spună ce să faceți sau să scrieți! În plus emisiunile matale, alea fandosite de la teatru până la alea gen Bocăneț, erau PROST produse! S-a văzut cu ochiul liber că Antena, cu filme, face muuuult mai multă audiență decât cu tine pe post de buricul pământului! Și să nu te mai strădui să îmi demonstrezi ce mare și tare ești că te știu ca pe un cal breaz! Melodia nu o să intre pe Kiss că e proastă nu că ești tu în ea și nu DOAR eu hotărăsc asta! Și nu înțeleg cu cine te bați, eu sunt un terminat!:)”, a scris Huidu pe blog, citează libertatea.ro.Mesajul lui Bendeac trimis către Huidu este tot atât de incisiv: „Emisiunea aia o pregătesc de un an. Deci stai liniștit. Publicul va decide care e mai bună. Până la urmă, asta înseamnă concurența. Nu mai are voie nimeni să parodieze bâlbele și gafele din televiziuni? Hai să vedem care poate să facă asta mai bine. Cât despre radio... Poate că toate piesele care rulează pe Kiss sunt mai bune decât „Doi în unu”… ) Uite că oamenilor le place. Ei nu cred că e proastă. Și, da. Trebuie să existe un radio nou. Nu de alta, dar aș vrea să vedem și acolo mai multă concurență. Deci, din toamnă e care pe care. PS- Dar mi-ar plăcea să fii tu producător la show-ul ăsta.”