Hugh Hefner plăteşte 20.000 dolari lunar

Hugh Hefner plătește 20.000 dolari lunar

Ştire online publicată Marţi, 15 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Boss-ul Playboy a prezentat actele la tribunal și a pus capăt în sfârșit căsătoriei cu fosta Playmate of the Year Kimberly Conrad Hefner la începutul lunii, la 11 ani după destrămarea cuplului. Mogulul a explicat că a așteptat dizolvarea căsătoriei atât timp „din cauza copiilor”, fiul său cel mai mic, Cooper, împlinind 18 ani la 4 septembrie. „Acum este momentul. Am rămas căsătorit nu pentru că era o căsătorie - căsătoria s-a încheiat în 1998. Am rămas pentru că așa a vrut ea”, a afirmat el. În vârstă de 83 de ani, Hefner îi plătește lunar 20.000 de dolari fostei soții în urma divorțului.