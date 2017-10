Horia Tecău are o nouă iubită. Jucătorul de tenis formează un cuplu cu Lili Sandu

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Horia Tecău are o nouă iubită. Jucătorul român de tenis și Lili Sandu formează un cuplu de ceva vreme, dar au reușit să se ascundă de ochii presei. Se pare că cei doi sunt foarte îndrăgostiți și petrec mult timp împreună.Lili Sandu s-a întors recent din America, pe motiv că are multe proiecte în România. Se pare că și relația pe care o are cu fostul iubit al Andreei Raicu a contribuit la decizia acesteia de a se întoarce în țară.Apropiații celor doi au mărturisit că Horia Tecău și Lili Sandu sunt foarte îndrăgostiți și petrec mult timp împreună.Horia Tecău a depus eforturi mari pentru a o cuceri pe Lili, care nu s-a lăsat înduplecată prea ușor, au mai dezvăluit surse din preajma celor doi, pentru cancan.ro.