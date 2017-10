Holograf aduce primăvara!

Ştire online publicată Vineri, 27 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Miercuri, 25 martie, în cadrul conferinței de presă de la Hard Rock Cafe, trupa Holograf și MediaPro Music au lansat oficial „Primăvara începe cu tine”, cel de-al 15-lea album semnat de legendara trupă rock. „Primăvara începe cu tine” este un album de Best of ce conține 16 piese, 15 dintre ele fiind balade deja celebre. În plus, Holograf au inclus pe acest album de colecție și o melodie nouă, piesă ce dă și titlul albumului.