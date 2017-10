Hollywood-ul e afectat de criză

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Hollywood-ul se pregătește să realizeze producții cu bani mai puțini, în contextul crizei economice mondiale, după dezamăgirile de box office pe care le-au înregistrat mai multe superproducții și succesul nesperat al unor filme realizate cu buget minim, informează ediția online a Financial Times. „Paranormal Activity”, un film horror care a fost realizat în stilul „Blair Witch Project”, cu 15.000 de dolari, a avut un mare succes de box office, devenind surpriza anului. Acest fenomen i-a făcut pe cei de la Hollywood să ia în considerare faptul că reducerea costurilor nu ar însemna neapărat lipsa de succes de box office a filmelor. Costul mediu pentru producerea și marketingul unui film de studio a crescut cu mai mult de 6% din 2007, potrivit The Motion Picture Association of America, orga-nizație care reprezintă interesele marilor studiouri de la Hollywood, în timp ce, în ultimul an, veniturile din distribuția de film au scăzut vertiginos. Asemenea lucruri i-au făcut pe oamenii din industrie să ia decizii dificile. La Universal Pictures și Walt Disney, care au avut surprize neplăcute cu succesul la public a mai multor blockbustere, au fost înlocuiți mulți executivi. Ca director al Walt Disney Studios, Dick Cook a supervizat realizarea unora dintre cele mai de succes producții, precum „Pirații din Caraibe”. El a părăsit însă studiourile în urmă cu o lună, în urma unor proiecte considerate un fiasco, precum „G-Force” și „Mă dau în vânt după cumpărături/Confessions of a Shopaholic”. Și directorii Universal Pictures, Marc Shmuger și David Linde au fost concediați în 2009, după cei mai profitabili ani ai studiourilor. Printre fiasco-urile marilor studiouri s-au numărat „Land of the Lost”, realizat cu 100 de milioane de dolari, care a avut încasări de 64 de milioane și „Tipi simpatici/Funny People”, realizat cu 70 de milioane de dolari, care nu a avut rezultatele scontate. Ambele studiouri, Universal și Disney, trebuie să strângă cureaua în materie de costuri.