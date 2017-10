Hollywood, de vânzare pentru 22 de milioane de dolari

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai celebre bucăți de pământ, coasta de deal pe care se află celebra siglă „Hollywood”, a fost scoasă la vânzare. Prețul celor 56 de hectare este de 22 de milioane de dolari, informează The Times. Dealul este cunoscut sub numele de Cahuenga Peak și aparține grupului de investiții Fox River Financial Resources, care l-a cumpărat în 2002 de la administratorii proprietăților imobiliare ale lui Howard Hughes - magnatul interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul „Aviatorul”.