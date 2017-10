Helen Mirren a pozat topless, la 64 de ani, pentru New York Magazine

23 Iunie 2010

Actrița britanică Helen Mirren, în vârstă de 64 de ani, a acordat, recent, un interviu publicației New York Magazine, pentru care a acceptat, cu aceeași ocazie, să pozeze topless, într-o cadă plină cu apă. În interviul publicat în numărul din această săptămână al publicației, Helen Mirren relatează diverse detalii despre modul în care colaborează cu soțul ei, regizorul Taylor Hackford, în noul ei film, „Love Tanch”, în care interpretează rolul proprietarei a 70 de bordeluri din Statele Unite ale Americii, informează popeater. com. Deși are o vârstă respectabilă, actrița britanică a declarat că se simte confortabil cu propriul corp și nu ezită să privească direct către obiectivul aparatului de fotografiat, mărturisind că adoră să tachineze publicul și să flirteze cu acesta. „Eu sunt fata-cea-bună care și-ar fi dorit să fie fata-cea-rea. Încă sunt fata-cea-bună care își dorește să fie o fată rea. Însă nu aș fi reușit niciodată în roluri de fată rea. Nu sunt o puritană și nicio o moralistă, sunt, de fapt, prea lașă”, a explicat Helen Mirren. Rolul reginei Elizabeth a II-a din filmul „Regina/ The Queen” i-a adus actriței Helen Mirren premiul Oscar din partea Academiei de film americane, în 2007, după două nominalizări anterioare. În 2010, Helen Mirren a fost din nou nominalizată la Oscar, pentru rolul din „The Last Station”, însă trofeul i-a revenit actriței americane Sandra Bullock.