Heidi Klum şi Seal divorţează

Heidi Klum și Seal divorțează

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Supermodelul Heidi Klum si cantaretul de culoare Seal divorteaza dupa sapte ani de casnicie. Cei doi au impreuna trei copii.Heidi Klum (38) si Seal (48) au devenit un cuplu in 2004, pe vremea cand superba Heidi era insarcinta cu fostul iubit. Cateva luni mai tarziu, in decembrie, cei doi s-au logodit si au devenit sot si sotie pe 10 mai 2005, in Mexic.Supermodelul si cantaretul de culoare au impreuna trei copii. Pe 22 ianuarie 2012, Heidi Klum si Seal au confirmat zvonul conform caruia cei doi se pregatesc de divort."Ne-am bucurat de sapte ani de casnicie foarte frumosi, in care ne-am iubit si am fost loiali unul altuia, insa acum am luat decizia sa ne despartim. Ne respectam unul pe celalalt, iar dragostea reciproca va continua si de acum inainte, insa trebuie sa recunoastem ca ne-am indepartat unul de altul. Procesul de divort este unul amical, iar prioritatea noastra sunt copiii. Vom face tot ceea ce este posibil pentru ca acestia sa aiba o perioada de tranzitie cat mai linistita. Multumim familiei, prietenilor si fanilor pentru cuvintele frumoase de incurajare. De dragul copiilor nostri ii rugam pe toti sa ne respecte intimitatea in aceasta perioada dificila", au declarat cei intr-un comunicat pentru People.