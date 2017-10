Harvey Keitel şi Gerard Depardieu filmează în România

Harvey Keitel și Gerard Depardieu filmează în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Harvey Keitel și Gerard Depar-dieu filmează, începând de luni, la Sighișoara, pentru filmul „Ipu - Convicted to Life”, în regia lui Bogdan Dreyer, informează un comunicat.Filmul este o coproducție interna-țională (România / Germania / Bel-gia / Italia), al cărui scenariu semnat de Anușavan Salamanian și Bogdan Dreyer are la bază nuvela „Moartea lui Ipu”, de Titus Popovici, iar în distribuție figurează, alături de vedete precum Gerard Depardieu, Harvey Keitel, Laura Morante și Hubert Damen, o serie de actori români de succes, printre care Alexandru Bindea, Gheorghe Visu, Nicodim Ungureanu, Adina Cartianu, Daniela Nane.Nuvela „Moartea lui Ipu”, de Titus Popovici, a mai fost ecranizată sub titlul „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”, în 1972, de Sergiu Nicolaescu.Acțiunea se desfășoară spre sfâr-șitul celui de-Al Doilea Război Mondial, într-un mic sat din Transilvania. Tru-pele germane cer viața a zece localnici în schimbul unui soldat german dispărut. Cei din sat se hotărăsc să îl sacrifice pe prostul satului pentru a salva viața celor zece, dar planul lor nu este atât de simplu precum pare.