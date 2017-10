Harry Tavitian: „Jazz-ul este o împreună-creaţie a artistului de pe scenă şi a publicului său”

Harry Tavitian: „Jazz-ul este o împreună-creație a artistului de pe scenă și a publicului său”

Melancolia folclorului, sensibilitatea blues-ului și nebunia free-jazz-ului sunt jucăriile maestrului Harry Tavitian. Neastâmpăratul cântăreț știe să provoace ritmurile creației spontane și să te aducă de pe strada mundan-ului în lumea sa. Așa face Harry Tavitian ca jazz-ul să intre în tine. Așa s-a întâmplat cu publicul care a participat, duminică seara, în clubul „Doors”, la nașterea muzicii spontane. Jucăușul Tavitian împreună cu bateristul și percuționistul Cserey Csaba din Satu-Mare, cu care cântă de aproximativ șase-șapte ani, i-au răsfățat pe cei 70-80 de spectatori cu o suită de piese încărcate cu diferite influențe. Timp de trei ore, temele clasice de jazz, blues-ul arhaic și amprenta armenească s-au clădit spontan, reușind să îi incite pe cei prezenți la un dialog transcultural încununat la sfârșit cu ropote de aplauze. „Publicul de jazz știe la ce vine, știe că vine să asculte, să fie martor la ceva care se va naște acolo, în fața lui și nu va mai putea fi a doua oară la fel”, a explicat Tavitian. „Jazz-ul este muzica spontană, creația spontană. Jazz-ul este o împreună creație a artistului de pe scenă și a publicului său. De aceea, majoritatea lucrărilor mele au un fel de final deschis. Eu consider că nici un artist nu este în stare să își finalizeze opera. Ea este închisă de cel care vine să-l asculte, sau să îi privească opera, dansul etc. Voi faceți sfârșitul a ceea ce noi am cântat”, a mărturisit maestrul. „Nașterea” În aceeași seară, cei doi au prezentat o suită de colinde armenești, colinde autentice, culese de către Béla Bartók în partea de vest a Transilvaniei, la începutul secolului XX. Tavitian a declarat că acestea vor fi cuprinse într-un nou compact disc care ar putea fi gata într-o lună. „Eu nici nu mi-am planificat acest CD, a venit de la sine. Compact-discul s-a născut singur. El este rodul a 20-25 de ani de muncă, de căutări”, a mai spus el. „Suita colindelor de Crăciun s-a închegat în câțiva ani de concerte. Primii germeni au fost chiar prin anii 80, când organizam concerte de Crăciun în Constanța și, apoi, după 1990, devenind deja o tradiție”, a evocat el cu mare plăcere frumusețea acelor timpuri. Tavitian a ținut să spună că noul CD nu va conține colinde devenite șlagăre, ci colinde românești, colinde armenești culese de către marii folcloriști, desfășurate pe fondul tradiției jazz-ului, într-o lucrare unitară intitulată „Nașterea”.