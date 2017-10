Harry Tavitian: Cu decesul lui Johnny Răducanu s-a mai încheiat un capitol din jazz-ul românesc

Pianistul de jazz contemporan Harry Tavitian a declarat pentru AGERPRES că decesul lui Johnny Răducanu încheie un capitol în jazz-ul românesc."Cu decesul lui Johnny Răducanu s-a mai încheiat un capitol din jazz-ul românesc, s-a mai dat o pagină", a declarat Harry TavitianEl și-a adus aminte că pentru prima dată a cântat pe aceeași scenă cu Johnny Răducanu în 1974, la prima ediție a Festivalului de Jazz de la Sibiu."Atunci am fost remarcat de el și după aceea am continuat să-i stau în preajmă. De la el am învățat cum să trăiesc jazz-ul, asta a fost lecția și moștenirea principală. De la el am învățat, în primul rând, că jazz-ul înseamnă libertate, aceasta a fost marea lecție care am învățat-o de la maestrul Johnny Răducanu", și-a adus aminte pianistul român.Harry Tavitian a declarat că va trebui să treacă un timp până toată lumea își va da seama că jazz-ul românesc își datorează creșterea și datorită generației din care a făcut parte Johny Răducanu, o "generație de aur"."Acum putem vorbi de un jazz care respiră românește aici în România, iar noi o să încercăm să ducem mai departe stindardul pe care eu personal l-am preluat de la el", a mai spus Harry Tavitian.