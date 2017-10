Handbalistă acuzată de soţ că e lesbi

Handbalistă acuzată de soț că e lesbi

Ştire online publicată Miercuri, 09 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Handbalista Alina Dobrin, de la echipa CSM București, ar avea o relație amoroasă cu o colegă de-a sa. Cel puțin așa susține soțul sportivei, Robert Păcuraru, fost boxer profe-sionist.Soțul Alinei Dobrin a de-clarat, pentru ProSport, că Alina Dobrin are o legătură sexuală cu una dintre coechi-pierele ei de la CSM București. Numele acesteia, însă, nu a fost dat publicității.„Am tot bănuit că există un el, un el, un el, am tot întrebat. Am tot încercat să aflu de la ea, dar nu s-a putut. Și așa s-a ajuns să aflu alte lucruri. Știa multă lume despre relația ei, doar eu nu știam. Surpri-ze, surprize! Eu aflu mereu ultimul”, a povestit Robert Păcuraru.De altfel, relația lesbiană a soției este menționată și în cererea de divorț întocmită de Robert Păcuraru.„Pârâta a creat în sufletul nostru (n.red. - al său și al copilului) un sentiment de dezamăgire în sensul că a fost prinsă în fapt când între-ținea relații intime cu o per-soană de sex feminin. Noi am crezut că aceasta își va reveni, dar minorul mi-a spus că ea continuă să o aducă în patul nostru pe respectiva, făcând aceleași lucruri”, a mai spus soțul Alinei, potrivit sursei citate.