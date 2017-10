Halle Berry – cea mai sexy femeie în viaţă

Halle Berry – cea mai sexy femeie în viață

Joi, 09 Octombrie 2008

Actrița americană Halle Berry, câștigătoare a unui premiu Oscar, devenită recent mama unei fetițe, a primit titlul de cea mai sexy femeie în viață din partea ediției americane a revistei Esquire. Într-un articol apărut, marți, pe site-ul Esquire, Halle Berry a apărut într-o fotografie ce parodiază o copertă din 2000 a revistei, în care apare fostul președinte american Bill Clinton, și a vorbit despre câștigarea acestui titlu acordat anual de publicație. „Nu sunt prea sigură că știu care este semnificația titlului, dar, ținând cont că am 42 de ani și că tocmai am născut un copil, atunci mă gândesc să îl accept”, a declarat Berry. Pentru ședința foto, actrița a purtat o variantă mai sexy a celebrului costum al lui Bill Clinton și o cravată albastră. Coperta pe care apare Halle Berry marchează împlinirea a 75 de ani de la fondarea revistei Esquire. În articolul din revistă, actrița Halle Berry a vorbit despre lucrurile care i se par sexy în viață, mărturisind că pe primele locuri în topul preferințelor ei se află vinul și spaghetele. „Sexy nu înseamnă să porți haine sexy și să mergi agitându-ți părțile corpului până faci o dislocație de șold, ci înseamnă să știi că, de fapt, este vorba de o stare de spirit, starea de a trăi confortabil cu tine însăți”, a explicat Berry. Actrița a apărut anul trecut în filmul „Pierderi dureroase / Things We Lost in the Fire” și urmează să apară, în 2009, în lungmetrajul „Frankie și Alice”, despre o femeie care suferă de personalitate multiplă. Halle Berry a câștigat premiul Oscar în 2002, pentru filmul „Puterea dragostei”, când a interpretat rolul soției unui condamnat la moarte ce are o relație cu gardianul șef al închisorii unde este încarcerat soțul ei. Cu acest Oscar, Halle Berry a devenit prima actriță de culoare care a primit premiul Academiei ame-ricane de film la categoria Cea mai bună actriță. În luna martie, Berry a născut o fetiță. Tatăl acesteia este partenerul de viață al actriței, modelul franco-canadian Gabriel Aubry, în vârstă de 32 de ani. Berry a fost căsătorită de două ori. Primul ei soț a fost jucătorul de baseball David Justice, iar cel de-al doilea a fost cântărețul Eric Benet, de care s-a despărțit în 2003.