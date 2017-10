Halle Berry s-a logodit cu Olivier Martinez

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Celebra actrita americana Halle Berry s-a logodit cu actorul francez Olivier Martinez, in timpul sarbatorilor de iarna.Potrivit publicatiei Us Weekly, Olivier Martinez i-a oferit iubitei sale, Halle Berry, in varsta de 45 de ani, un inel de logodna cu smaralde si diamante. Cei doi au o relatie din 2010. Informatia nu a fost confirmata deocamdata de agentii de presa ai celor doi actori."Ea renuntase la ideea de a se mai casatori vreodata, insa are incredere în Olivier. El o face sa se simta in siguranta", a declarat o sursa pentru Us Weekly.Halle Berry are o fiica in varsta de trei ani, Nahla, cu fostul ei iubit, Gabriel Aubry, a fost casatorita cu jucatorul de baseball David Justice, in perioada 1993 - 1997, si cu cantaretul Eric Benet, in perioada 2001 - 2005.Despre Olivier Martinez se stie ca a avut o relatie de lunga durata cu cantareata Kylie Minogue, de care s-a despartit in 2007.