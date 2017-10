Hai s-o facem maaaare!...

Ştire online publicată Vineri, 30 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 31 iulie, Zu și Cosmo te așteaptă pe plaja Vega din Mamaia. Vei avea parte de multe nebunii pe nisip și în apă. Cu ajutorul trupurilor celor prezenți pe plajă, ZU și COSMO vor fi scrise pe nisip și în mare, imaginile fiind surprinse din avion. O premieră în România powered by ZU și Cosmopolitan România. Încă de la lansare, ZU i-a răsplătit pe cei care au arătat că știu ce înseamnă „Let’s do the ZU!”. Acum ZU te provoacă să faci parte din el... la propriu. Pentru prima dată în România, pe plaja Vega din Mamaia, vom forma împreună, cu mic cu mare, un ZU uman în mare!!!! Îți poți alege Z-ul… dacă te caracterizează Zbenguiala, sau U-ul dacă vrei să fii de neUitat. Loc e pentru toți! Ziua va fi caracterizată de trei cuvinte: fun, culoare și premii bronzate! În plus, cea mai frumoasă și votată fată de pe plajă va apărea și într-un pictorial în revista „Cosmopolitan”. Cel mai vesel post de radio, împreună cu cea mai cosmopolită revistă din România, te invită la o ZUper nebunie în nisip și în mare!!!!!