Hai cu cortul la un „1 Mai ca în Epoca de Aur a Vămii”

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vamaioții nu au mai avut răbdare și au deschis sezonul estival chiar de vineri, 25 aprilie. Și nu oricum, ci cu inaugurarea unui nou club - „Shrooms”, în jurul căruia s-au încropit, pentru fiecare seară, petreceri: 26 aprilie - Break the Mushrooms with Phlo; 27 aprilie - A modern Midnight Conversation with DJ Bono; 28 aprilie - Stereo Dopes with DJ Tavi; 29 aprilie - Break the Mushrooms with Phlo; 30 aprilie -Suburban Madness cu DJ Victor; 1 mai - „1 Mai ca în Epoca de Aur a Vămii” cu DJ Teo. Totodată, Jah Army, Singur Acasă și Mamut Events vă invită la „Primul Fir De Nisip” în primele trei nopți ale lunii mai, cu ritmuri de dub, reggae, ska, dancehall, rocksteady, electro, dnb. Printre artiștii prezenți se numără Tunderground, Tomasan, VRT, Unlocka, Blanoz Soundsystem, Undoo, L’orchestre de roche, Riddim Colony și multi alții. Prețul unui bilet este 20 lei.