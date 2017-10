Hackerul care a supărat vedetele de la Hollywood riscă 121 de ani de închisoare

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

FBI a anunțat că l-a prins pe cel care a furat din mail pozele nud pe care Scarlett Johansson și le făcuse cu telefonul. Se numește Christopher Chaney, are 35 de ani, este din Jacksonville, Florida. Tânărul a furat poze și de la alte 50 de celebrități. Operațiunea FBI care a dus la prinderea lui Chaney s-a numit "Hackerazzi", investigația arătând că el a furat poze și informații de la multe alte vedete, doar numele Christinei Aguilera sau cel al lui Mila Kunis fiind făcute publice, restul fiind indicate doar prin inițiale.Deși nu sunt dovezi că Chaney a luat bani pe pozele hackuite, chiar dacă le-a oferit unor site-uri specializate, împotriva lui au fost aduse 26 de capete de acuzare, pentru care riscă 121 de ani de închisoare. Chaney le-a hackuit vedetelor mailurile de Google, Yahoo sau Apple începând din noiembrie anul trecut, virusându-le opțiunea Forward, o copie a fiecărui mail trimis de acestea ajungând aproape instantaneu și în contul lui de mail. Numele sub care opera, scrie presa americană, erau fie "trainreqsuckswhat",'''anonygrrl" sau "jaxjaguars911", informează Realitatea.net.