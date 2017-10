„Habar n-am cine e Mantea. Nu o cunosc şi nici nu am timp să o cunosc“

„Habar n-am cine e Mantea. Nu o cunosc și nici nu am timp să o cunosc“

24 Octombrie 2013

Cu o relație de numai două luni cu Gabi Bădălău, Andreea Mantea spune că trăiește o poveste de dragoste frumoasă și serioasă cu acesta. De cealaltă parte, senatorul Bădălău, tatăl lui Gabi, susține că nu o cunoaște pe brunetă și nici nu are de gând.Nicolae Bădălău spune că fiul lui a avut atâtea femei încât nici nu-și dorește să-i cunoască iubita.„Gabi stă de cinci ani la București, are afacerile lui, nu e lângă mine să știu cu cine umblă. Nu mi-a povestit de nicio iubită, nu știu nimic. La câte a avut el, crezi că îmi spune de fiecare în parte? Habar n-am cine e Mantea. E cântăreață? Ce face? Nu știu cum arată, habar n-am cine e fata asta! Nu o cunosc și nici nu am timp să o cunosc”, a precizat acesta pentru Ring.Referitor la nuntă, Nicolae Bădălău a recunoscut că nu-și mai face planuri cu fiul lui deoarece a avut multe „viitoare”:„Gabi are 26 de ani, nu cred că are în cap să se căsătorească. Dar, când o să aleagă și o să mi-o prezinte, nu am eu treabă. E alegerea lui și nu mă bag. Așa mi s-a zis și de aia de la Moldova (n.r. - Ramona Gabor), că se însoară și... Ăsta a avut multe viitoare! (Râde.) Nu știu ce relație are el cu fata asta, nu știu dacă e aventură sau ce e”, a încheiat senatorul.Cu toate că Andreea Mantea și Gabi Bădălău formează un cuplu, fantoma trecutului alături de Ștefan Stan continuă să nu-i de-a pace brunetei.Invitată, săptămâna trecută, în emisiunea „La Măruță“, Andreea a vorbit foarte puțin despre noua sa dragoste, cu Gabi Bădălău și chiar a evitat să îi transmită acestuia un mesaj de suflet, la aniversare a două luni de relație, însă părea că nu se mai poate opri din a vorbi despre fosta iubire.Astfel, Andreea a mărturisit, din nou, că dintre toți bărbații care au cerut-o de soție, Ștefan Stan este cel căruia i-a spus „DA”, scrie libertatea.ro.