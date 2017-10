Gyorfi îl bănuieşte pe George Tal că are o amantă

Gyorfi îl bănuiește pe George Tal că are o amantă

Daniela Gyorfi și George Tal au petrecut Paștele separat: ea la Piatra-Neamț, el în Germania. „O fi cu amanta”, a spus artista.Daniela Gyorfi a petrecut Paștele alături de fetița sa și de nașii fetiței, dar și pe scenă, cele două concerte susținute la Piatra-Neamț rotunjin-du-i veniturile cu aproximativ 4.000 de euro.„Am stat la hotelul Orizont din Predeal, cu nașii fetiței mele, Silvia și Costel Bă-leanu. A fost cu noi și micuța mea, ea a rămas acolo și o aduc nașii la București. Între timp, eu am plecat direct la Piatra-Neamț, unde am avut o cântare duminică și mai am azi (n.r. - luni) două. N-am dat iama în mâncare, cum fac mulți, căci nu sunt eu cu de-astea. Am ciocnit ouă, dar nu am mâncat, iar mielul nu suport să-l văd pe masă, mă apucă mila. Am savurat totuși supe și salate”, a declarat Daniela.George Tal, tatăl micuței Maria, care a împlinit ieri un an și două luni, a preferat să petreacă Paștele alături de cealaltă familie a sa, în Germania, unde a rămas până joi, pentru aniversarea fiicei sale mai mari, Francesca (19). „Eu și George vorbim mult la telefon, sau prin mesaje [...] Sau poate o fi cu amanta, nu?”, a adăugat cântăreața.