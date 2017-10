Grupul No Doubt se reformează în anul 2009

Grupul No Doubt se reformează în anul 2009, având în plan lansarea unui nou album. Acesta ar fi primul album al trupei în ultimii 7 ani. Pe site-ul oficial al grupului a apărut transcriptul unei convorbiri chat în care se vorbește de o întâlnire a membrilor originali ai grupului și de un turneu, fără a fi însă oferite detalii concrete. Chitaristul Tom Dumont scrie că „e timpul să susținem niște reprezentații”, iar Gwen Stefani e de părere că „ar trebui să facem asta chiar acum și că ar fi foarte bine să cânte din nou acele piese”. Grupul No Doubt a mai fost în studio pentru a înregistra piese în acest an, însă participarea lui Gwen a fost limitată din cauza nașterii celui de-al doilea copil al acesteia. No Doubt nu a mai cântat live din 2004, iar ultimul album de studio, „Rock Steady”, a apărut în 2001. De atunci Stefani a lansat două albume solo foarte bine primate de fani și de critici, iar ceilalți membri au avut la rândul lor proiecte solo ori s-au orientat către producție.