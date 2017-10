Goran Bregovic va concerta din nou în România

Ştire online publicată Marţi, 27 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Goran Bregovic și Wedding and Funerals Orchestra vor concerta în Capitală, pe 20 mai, la Zone Arena, informează organizatorii. Evenimentul va începe la ora 19:30 și îi va avea în deschidere pe Viorica și Ioniță din Clejani. Goran Bregovic a concertat pe plaja din Mamaia, anul trecut, în fața câtorva mii de spectatori. 2010 se anunță un an plin pentru muzicianul sârb. În afara numeroaselor concerte programate deja în întreaga lume, el are în lucru două proiecte noi. „Margot, Diary of a Queen” („Margot, Agenda unei regine”) va aduce alături de Goran Bregovic Weddings and Funerals Orchestra câte o actriță celebră care va recita textul reginei în limba țării în care este prezentat spectacolul. Premiera va avea loc în luna iunie, în Franța, în cadrul Festivalului de Saint Denis. În cel de-al doilea proiect, „Orfeo di Bregovic”, alături de Goran Bregovic Weddings and Funerals vor evolua cântăreți de operă, cor și orchestră. Premiera va avea loc în toamna acestui an.