Goran Bregovic a cântat mai mult decât a promis

Ploaia s-a oprit, sâmbătă seară, la Oradea, vreme de două ore, cât timp pe scena din Piața Independenței a concertat Goran Bregovic, mii de orădeni fiind strânși în piață pentru a-i asculta muzica. „Mă bucur să mă aflu în orașul vostru și, chiar dacă e unul dintre cele mai mici orașe în care am concertat, voi cânta tot ce am cântat pe scenele din New York sau Moscova”, le-a promis Bregovic miilor de orădeni strânși în piață să-i asculte muzica. Și s-a ținut de cuvânt: programată să dureze o oră și jumătate, reprezentația susținută de artist, însoțit de 11 dintre muzicienii din trupa Wedding and Funeral Orchestra, a electrizat publicul orădean pe durata a două ore. Piese consacrate precum „Ederlezi” sau „Kalashnikov”, dar și cele de pe albumul „Karmen with a happy end” i-au făcut pe orădeni să nu le pese că afară temperatura scăzuse mult sub 10 grade. „Muzica mea e cu siguranță acasă aici, în Balcani, însă sunt uimit și, în același timp, foarte fericit să văd enorma curiozitate a publicului față de muzica mea peste tot pe unde susțin concerte”, a spus Bregovic. Artistul a mărturisit apoi că a concertat cam peste tot în lume: din New York și America de Sud până în Kurdistan, Irak și Liban, fiind adeptul ideii că aceia care iubesc, simt și înțeleg muzica, o percep la fel, indiferent de locul în care trăiesc. „Nu contează dacă te ascultă un eschimos, un australian sau cel mai rafinat iubitor de muzică, atâta vreme cât efectul este același” a mai spus Bregovic, care se află într-un amplu turneu european.