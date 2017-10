„Google translate” e un pic... misogin! Vedeți aici de ce

Programul Google translate, cu ajutorul căruia mii de oameni reușesc zilnic să traducă fraze, are și el hibele sale. Astfel, se pare că dicționarul online nu prea crede în egalitatea între sexe.Dacă încerci să traduci „men are men and men should clean the house", Google te va întreba dacă ești sigur că asta ai vrut să scrii sau ai vrut să scrii: "men are men and women should clean the house".Tu cine crezi că ar trebui să facă curat în casă?