Giulia şi-a planificat următorul copil pentru la primăvară

Giulia și-a planificat următorul copil pentru la primăvară

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Giulia este extrem de fericită de când a devenit mamă și mărturisește că își dorește conceperea unui copil împreună cu soțul ei, Vlad Huidu, când fetița lor va împlini un an, pentru ca frații să aibă apropiate vârste.În prezent, fiica lor, Antonia, are șapte luni, iar următorul bebe este planificat pentru la primăvară. Dacă lucrurile merg bine, artista ar putea naște al doilea copil în a doua parte a lui 2013.„Nu pot descrie în cuvinte cât mă împlinește faptul că am devenit mămică. Viața mea s-a schimbat total. Antonia este pe primul plan, iar toată această schimbare a venit într-un mod cât se poate de normal. Cât despre al doilea copil, vreau să am o sarcină sănătoasă și atunci îmi doresc să aleg cel mai bun moment. Probabil că vom mai aștepta până ce Antonia va face un an”, a declarat Giulia pentru ziarul Ring.