Giulia, schimbare de look de dragul lui Smiley

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Giulia a adoptat un nou look, special pentru evenimentul de lansare a albumului „Acasă” a lui Smiley.„Astăzi s-a întâmplat schimbarea. Nu puteam să vin oricum «Acasă», trebuia să vin cu ceva nou. Cred că după ce am născut-o pe fetița mea am prins mai mult curaj și mai multă încredere în mine. Orice nebunie îmi trăsnește prin cap, gata o facem”, a mărturisit Giulia, pentru Music Channel.