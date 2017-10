Giulia este însărcinată

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce în urmă cu ceva vreme a declarat că se va căsători cu Vlad Huidu, presa a scris că Giulia așteaptă un copil. DJ-ul Pro FM a fost invitată la Happy Hour acolo unde a spus că este însărcinată în 14 săptămâni.Giulia trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Vlad Huidu, fratele lui Șerban Huidu. „Sunt însărcinată în 14 săptămâni. Am luat mai multe teste, dar eu tot nu am crezut la început. Când am aflat nici nu știam dacă trebuie să mă bucur sau nu că am multe planuri”, a povestit Giulia, potrivit libertatea.ro.Despre relația ei tumultoasă cu Vlad Huidu, cântăreața a povestit: „Am fost despărțiți aproape un an de zile. Eu am știut de la început că este jumătatea mea. Suntem în total de aproape patru ani și ne știm de zece ani. Cât timp am fost separați am încercat să ne regăsim”.