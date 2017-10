Giulia, certată de soţ că a slăbit prea mult. Cum a reuşit

Giulia, certată de soț că a slăbit prea mult. Cum a reușit

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Giulia este o artistă care arată foarte bine. Cu toate acestea, soțul său este nemulțumit de faptul că vedeta a slăbit mult prea mult:“Vlad imi reproseaza ca am slabit ingrozitor de tare si ca trebuie sa mai mananc si eu din cand in cand. Nu vreau sa slabesc, dar vreau sa imi tonific corpul. Prima mea masa este un grapefruit, dupa trei ore mananc doua oua fierte, dupa alte trei ore, doua felii de sunca presata. In general mananc foarte multe proteine”, a spus Giulia.