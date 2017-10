Gina Pistol s-a vopsit brunetă!

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol a renuntat la blond pentru a se transforma intr-o bruneta focoasa!Gina Pistol e incantata de noul ei look , dupa ce acum ceva timp a mai incercat o alta nuanta de par si a vazut cum ii sta si roscata. Ce-i drept, nu a ramas prea mult roscata, caci tot blondul a atras-o intr-un final, dar nu pentru mult timp. Fostul iepuras Playboy s-a afisat cu noua imagine, bruneta, miercuri seara, in cadrul emisiunii "Un show pacatos" de la Antena 1.Schimbarea e aproape radicala, dar Ginuta stie cum sa faca pentru a fi mereu in centrul atentiei. Atunci cand a fost intrebata daca noua ei imagine va fi de lunga durata, Pistol a evitat sa dea un raspuns concret. "Ne stim de atata timp si am vrut sa vin cu ceva nou, ca sa nu te plictisesti", i-a spus Gina Pistol lui Dan Capatos in momentul in care a argumentat de ce a renuntat la blond.