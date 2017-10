Gina Pistol: „Nu m-ar deranja ca Elena Udrea să-mi fie soacră“

Ştire online publicată Miercuri, 03 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol a petrecut câteva zile la Paris cu fiul vitreg al Elenei Udrea, Alin Cocoș, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Gina Pistol s-a despărțit și de fotbalistul Mihai Răduț, însă a negat că ar avea o relație oficială cu Alin Cocoș, cel care a împlinit 26 de ani. Vedeta Playboy a mărturisit că, în cazul în care își va oficializa relația cu Alin, nu ar fi deranjată ca Elena Udrea să-i fie soacră.„Am fost la ziua lui. La Paris nu am fost doar eu cu Alin, au mai fost încă 12 prieteni. Am dormit cu o prietenă eu. Avem câțiva prieteni comuni, ne știm de 12 ani. Nu am cunoscut-o pe Elena Udrea. Dacă ar fi să fiu cu Alin, mi-ar plăcea să o cunosc și nu m-ar deranja să-mi fie soacră. I-am luat cadou o brățară de ziua lui. Dacă așa ne e dat, o să fim împreună”, a declarat Gina Pistol, la Cancan TV.