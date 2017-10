Gina Pistol: „Mai bine de cele care au aventuri peste aventuri“

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol a vorbit într-un recent interviu despre viața sa sentimentală și a explicat cum s-a comportat ca iubită încă de la primele sale relații.Vedeta a recunoscut că a preferat mereu să aibă un partener stabil și că, în ciuda faptului că s-au speculat multe lucruri în privința vieții sale amoroase, nu a avut niciodată o aventură.„Nu am avut niciodată aventuri de o noapte, am avut doar relații. De la 19 ani am avut relații dintr-alea în care eu stăteam în casă și găteam. Am experimentat, e dreptul meu să fac asta, dar se pare că, dacă îmi recu-nosc relațiile, sunt fraieră. Mai bine de cele care au aventuri peste aventuri; sunt privite mai bine și ajung niște doamne, mai nou”, a spus ea pentru ziarulring.ro.Fără îndoială, Gina Pistol nu are noroc în amor. După idila de șapte ani cu Nicola, blonda a bifat numai relații pasagere, cu bărbați mult mai tineri decât ea, care o priveau doar ca pe un trofeu.Recent, senzuala blondă s-a despărțit și de Marius Turcu, fiul acționarului dinamovist Vasile Turcu, un tânăr de perspectivă, șarmant, plin de bani și cu o carieră în ascensiune, scrie showbiz.ro.