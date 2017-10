Gina Pistol: „Îmi venea să îi dau Andei Adam cu o sticlă în cap“

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol nu și-a revenit încă după despărțirea de iubitul ei cu nouă ani mai tânăr, Mihai Răduț. Apariția acestuia la un eveniment în compania unei alte femei a făcut-o pe vedeta Playboy să vadă negru în fața ochilor. Gina a mărturisit că, atunci când a văzut-o pe Anda Adam cu fostul ei iubit, a plâns săptămâni în șir.„Mihai Răduț a ieșit cu Anda Adam ca să se răzbune pe mine. L-am zărit pe Mihai, am văzut-o și pe Anda. Ea are numărul meu și putea să mă sune să-mi spună să iasă cu Răduț, să-mi ceară niște sfaturi, că nu mă supăram. Asta e, dacă au vrut oamenii să petreacă o oră de fericire, eu nu am cum să le iau fericirea. Nu mi-a picat bine, îmi venea să le dau cu o sticlă în cap”, a mărturisit Gina Pistol, la Acasă TV.Săptămâna trecută, Anda Adam a fost fotografiată de paparazzii Cancan într-o cafenea de pe Dorobanți, alături de Răduț și încă un prieten de-al acestuia. Au stat de vorbă, s-au simțit bine, iar după miezul nopții au continuat distracția într-un club, acolo unde artista fusese invitată la petrecerea aniversară a unei reviste, scrie showbiz.ro.