Gina Pistol, de la bombă sexy a trecut la un look cuminte

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pana nu de mult, Gina Pistol era una dintre cele mai sexy vedete de la noi datorita imaginii de femeie fatala pe care si-o crease. Pe vremea aceea, fostul iepuras Playboy nu mai stia ce sa faca ca sa fie mai senzuala si mai atragatoare pentru barbati, buzele facand-o faimoasa dupa mai multe interventii de marire a lor."Schimbarile de look le-am facut la momentele respective, nu pentru ca treceam printr-o perioada mai grea din punct de vedere sentimental. Incerc sa ma reinventez ca femeie, e normal sa-ti doresti sa faci schimbari de look si sa incerci lucruri noi", a declarat Gina pentru Pro TV Magazin.Totusi, Gina Pistol regreta unele modificari pe care si le-a facut. "Da, regret! Daca ar fi sa dau timpul inapoi, nu as mai face aceleasi greseli, ma refer la buze", a marturisit ea.Recent, blonda a ajuns sa renunte chiar si la machiaj, folosindu-l numai ocazional."Da, dar nu se intampla des. Optez pentru un machiaj natural. Eu mai mult de o crema nuantatoare pentru fata sau putin fond de ten amestecat cu crema hidratanta, nu folosesc. Seara, cand ma fardez sa ies la evenimente, mi se pare ca sunt machiata prea mult".