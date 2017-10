Gina Pistol a dezvăluit motivul despărţirii de Mihai Răduţ

Gina Pistol a dezvăluit motivul despărțirii de Mihai Răduț

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gina Pistol a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu fotbalistul Mihai Răduț și a dezvăluit motivul din cauza căruia s-au despărțit. Vedeta Playboy a mărturisit că s-a despărțit de fotbalist de teamă. „Mi-a fost frică, de asta ne-am despărțit. De ce? În primul rând de diferența de nouă ani dintre noi și de faptul că am avut discuții legate de căsnicie și copii. Trăiesc cu frica de trecut și teama de viitor, dar citesc multe cărți acum și sunt zen. Am avut o relație frumoasă de șapte luni. Cred că eu am nevoie de o perioadă în care să mă regăsesc”, a spus Gina Pistol la Acasă TV.Gina Pistol și Mihai Răduț s-au despărțit în decembrie 2012, după șapte luni de relație.