Ghinion mare pentru Mihai Trăistariu!

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deși s-a gândit că oamenii se vor înghesui să-i cumpere mașina, solistul a fost lăsat cu ochii în soare de către posibilii cumpărători și nici măcar statutul de vedetă nu-l mai ajută pentru această tranzacție.În urmă cu aproape cinci ani, când și-a achiziționat fabulosul Porsche de culoare violet, Mihai Trăistariu a făcut furori pe străzile țării.Acum, însă, solistul s-a gândit să vândă mașina, numai că duce o lipsă crasă de cumpărători.„O astfel de mașină nouă costă 50.000 de euro. Eu am vrut să o dau cu 20, că m-am gândit că este a mea și că oamenii se vor bucura, ulterior am scăzut prețul la 15, iar acum la 10.000. Dar nici măcar așa nu am avut oferte, nu știu ce se întâmplă”, a povestit Mihai pentru cancan.ro.Cu toate acestea, telefonul cântărețului a sunat de câteva ori și, deși și-a frecat palmele de bucurie inițial, zâmbetul i-a dispărut imediat de pe buze.„M-au sunat câteva fete, dar ele nu voiau mașina. Mi-au făcut declarații de dragoste și mi-au transmis că ar vrea să petreacă o noapte de amor cu mine”, a mai spus Trăistariu.Cum mașina are și motorul stricat, momentan, solistul circulă acum cu vechiul lui autoturism, pe care i-l împrumutase iubitei lui, Ioana.