Gheorghe Zamfir: «Nu mai am loc la Sala Palatului de Loredana şi de Bănică!»

Gheorghe Zamfir: «Nu mai am loc la Sala Palatului de Loredana și de Bănică!»

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A cucerit mapamondul cu recitalurile sale și a vândut peste 120 de milioane de discuri, însă Gheorghe Zamfir are un mare of. Artistul e supărat că nu va cânta anul acesta la Sala Palatului. Iar pentru asta dă vina pe artiși mai tineri și mai în vogă.Gheorghe Zamfir (72 de ani) se pregătește intens de un nou spectacol în Capitală. Concertul său tradițional, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, intitulat „Călătorie de Crăciun", va fi susținut la Cinema Patria, la 10 decembrie. Mâhnirea artistului e pricinuită de capacitaeta sălii, la Patria fiind 1.014 locuri, față de Sala Palatului, unde sunt de patru ori mai mult. „Ce să caut eu la Sala Palatului?! Eu nu sunt vedetă. Acolo cântă doar starurile. Nu mai am loc la Sala Palatului de Loredana și Bănică... În țara mea eu sunt persona non-grata", a spus, pentru Click!, maestrul, destul de afectat. Supărarea sa este cu atât mai mare cu cât, anul acesta, artistul aniversează 50 de ani de carieră, scrie click.ro.