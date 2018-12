Gerard Butler, probleme mari de sănătate

Actorul se afla în situație stabilă, după tratamentul la care a fost supus timp de cinci zile.Gerard Butler, în vârstă de 49 de ani, a fost internat la clinică luni 26 noiembrie, acuzând dureri abdominale de care suferea de peste 72 de ore, astfel încât s-a decis internarea lui pentru a fi supus unor analize.Potrivit sursei, medicii care l-au îngrijit l-au supus unei examinări RMN bănuind că este vorba de o apendicită, însă rezultatele au evidențiat că actorul suferă de diverticulită. Este vorba de o afecțiune dureroasă, care se dezvoltă atunci când diverticulul (asemănător cu o pungă), care se formează în peretele colonului, se inflamează sau se infectează. În această situație, există două variante de tratament: o cură cu antibiotice foarte puternice sau rezecția părții inflamate a colonului. Diverticulita este o boală complicată, cu o evoluție imprevizibilă de multe ori, care poate duce la deces.Actorul scoțian, protagonist al dramei muzicale "The Phantom of the Opera", este cunoscut pentru interpretările sale din filmele '300', 'The Ugly Truth', 'The Bounty Hunter' și saga 'How to Train Your Dragon'.