Gerard Butler: "Iubesc o fată amuzantă"

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși are o avere de peste 250 de milioane $, Butler susține că „rămâne un om simplu, îndrăgostit de o femeie frumoasă”. Acuzat că ar fi unul dintre cei mai mari fustangii de la Hollywood, Gerard Butler susține că „s-a schimbat", deși prin patul lui au trecut Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Jessica Biel, Naomi Campbell, Lindsay Lohan și Katy Perry.De un an are o relație stabilă cu Mădălina Ghenea, de 25 de ani și nu comentează în nici un fel zvonurile legate de despărțirea lor de câteva luni. „M-am distrat cât de mult am putut, dar nu mai sunt un fustangiu. M-am schimbat. Nu sunt un înger, dar muncesc prea mult ca să mai alerg după femei. Vreau să am o familie într-o bună zi", a zis actorul.Întrebat ce caută la o femeie, Gerard a recunoscut în premieră: „iubesc o fată amuzantă, care este sigură pe ea și are o drăgălășenie care mi-a topit inima". Întrebat dacă e vorba de Mădălina, Gerard a râs: „nu ați fost atenți la ce v-am zis mai devreme!". El are o avere de peste 250 de milioane $, scrie showbiz.ro.