Gerard Butler: „Cu Mădălina, relaţia e serioasă!“

Gerard Butler: „Cu Mădălina, relația e serioasă!“

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gerard Butler a acordat un interviu amplu publicației britanice The Independent, în care a vorbit despre viața și despre cariera lui.Starul a lăsat să se înțeleagă că rolurile sale sunt foarte bine plătite, fără a spune suma, însă, conform The Independent, pentru ultimul film, „Cod roșu la Casa Albă”, actorul scoțian ar fi încasat 20 de milioane de dolari, citează Libertatea. Butler a vorbit și despre viața personală: „Cu Mădălina, relația e serioasă!”. Reporterul l-a lăudat pentru faptul că a renunțat să-și mai facă de cap cu orice divă îi ieșea în cale. În plus, Butler a recunoscut și faptul că nu gătește dar, ca urmare a acestui fapt, și-a angajat un bucătar personal care îi pregătește până și cerealele cu lapte!