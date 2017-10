George Soros se căsătoreşte, pentru a treia oară, la 82 de ani

George Soros se căsătorește, pentru a treia oară, la 82 de ani

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Miliardarul american de origine maghiară, George Soros, a anunțat exact în ziua în care a împlinit 82 de ani, că s-a logodit și se va căsători cu iubita sa, Tamiko Bolton, scrie Realitatea.net. Inelul de logodnă pe care acesta i l-a oferit iubitei sale este din aur roz și are un diamant încastrat într-un cadru din platină.George Soros și Tamiko Bolton, s-au cunoscut în primăvara anului 2008. Potrivit Realitatea.net, care citează Reuters, cei doi îndrăgostiți și-au anunțat oficial logodna în cadrul unei petreceri organizată la reședința de vacanță pe care celebrul om de afaceri o deține în regiunea Southampton din statul New York. In vârstă de 40 de ani, Tamiko Bolton, a înființat în trecut o companie online specializată în comerțul de suplimente alimentare. Aceasta se ocupă în prezent de un centru de yoga ale cărui cursuri se țin pe internet. Ea are un masterat în afaceri obținut la Universitatea Miami.George Soros este la a treia căsătorie. Citește mai mult…