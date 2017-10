George Michael a fost arestat pentru deţinere de droguri

George Michael a fost arestat pentru deținere de droguri

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

George Michael, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat vineri, 19 septembrie, sub suspiciunea de posesie de droguri, în zona Hampstead Heat, a declarat o sursă a poliției metropolitane londoneze. Cântărețul a fost dus la o secție de poliție și pus sub cauțiune pentru posesie de droguri de categoria A și C. Ministrul Tony McNulty a spus că legile referitoare la droguri ar trebui să fie „flexibile”. Întrebat de ce lui George Michael i s-a aplicat o pedeapsă relativ ușoară, ministrul britanic a declarat că nu a știut detaliile cazului, dar a adăugat că legea prevede o arie largă de pedepse pentru posesia de droguri și că „circumstanțele și contextul” trebuie să fie aplicate. Pe pagina de internet a ministerului din Marea Britanie se precizează că posesia de droguri de clasa A poate fi pedepsită cu până la 7 ani de închisoare, amendă nelimitată sau amândouă. McNulty a declarat pentru BBC: „mesajul este că drogurile sunt dăunătoare și că oamenii vor fi pedepsiți, dar trebuie să se știe că interpretarea legilor este flexibilă”. Guvernul cunoaște diferența între a fi dur când este cazul și a oferi tratament individual „pentru a înlătura spirala formată din dependența de droguri și crimă”, a adăugat el. Luna trecută, George Michael și-a încheiat turneul „25 Live World Tour”, primul din ultimii 15 ani. La Londra și Copenhaga, cântărețul a declarat că se va retrage din activitatea concertistică susținută pe stadioane și arene. El a spus că va lăsa în urmă „clopotele și fluierele” concertelor la scară largă pentru a avea o viață mai liniștită. În timpul concertelor din cadrul ultimului turneu, George Michael a interpretat hit-ul „Outside” îmbrăcat în uniformă de polițist, referindu-se, în glumă, la arestările sale anterioare. Versurile melodiei se referă, de fapt, la arestarea sa din anul 1998, când un polițist sub acoperire l-a reținut pentru comportament indecent într-o toaletă publică, în Beverly Hills, California. Până la acel incident cântărețul nu se afișase în public, însă arestarea și condamnarea ulterioara l-au forțat să-și declare public homosexualitatea și relația cu Kenny Goss. George Michael a mai intrat în conflict cu legea în octombrie 2006, când a fost găsit căzut la roata mașinii sale, iar anul trecut, în luna mai, a primit interdicție de a mai șofa pe o perioadă de 2 ani, după ce s-a declarat vinovat de conducerea mașinii sub influența drogurilor. În timpul ultimului concert, artistul a declarat că a compus un cântec de Crăciun care va fi lansat în luna decembrie – primul cântec festiv după cel lansat cu formația Wham, „Last Christmas”, din 1984.