Gemenele Broderick, cu pletele-n vânt

Ştire online publicată Luni, 25 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Gemenele lui Sarah Jessica Parker și ale lui Matthew Broderick (rezultate din fertilizarea in vitro ale unei mame surogat), Marion și Tabitha Broderick, în vârstă de un an și trei luni, au uimit presa internațională cu freza lor rebelă. Aflate împreună cu mama lor într-un loc de joacă, un fotograf le-a surprins fețișoara uimită, în vreme ce o pală de vânt le răscolea părul. Între timp, se speculează tot mai intens că, urmare a succesului de care s-au bucurat cele două filme „Sex and the City”, s-ar pregăti și o a treia parte.