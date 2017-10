Gazebo, pe 25 aprilie, la Bucureşti

Gazebo, pe 25 aprilie, la București

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul italian, interpretul celebrei piese „I Like Chopin”, va susține, în premieră, un concert în România, pe 25 aprilie, în București, la Amfiteatrul Centrului Cultural „Mihai Eminescu” din incinta parcului Național, informează reprezentanții Primăriei sectorului 2. Gazebo, pe numele său real Paul Mazzolini, s-a născut la Beirut, pe 18 februarie 1960. S-a lansat la începutul anilor ’80, ca precursor cu stil elaborat al curentului „italo disco”. În 1983, Gazebo a lansat primul său hit, intitulat „Masterpiece”, urmat în vara aceluiași an de cel mai mare succes al său, „I Like Chopin”. Ultimul album semnat Gazebo, „The Syndrone”, a apărut în 2008. În întreaga sa carieră, discurile artistului italian s-au vândut în peste 10 milioane de copii. Cu aceeași ocazie, va urca pe scenă și trupa ABBA ’99, cunoscută pentru repertoriul ce include hit-urile renumitei formații suedeze cu același nume. Trupa este, de altfel, singura din lume care a primit, din partea celor de la ABBA, permisiunea de a interpreta orice piesă din discografia lor. Concertul, organizat de Primăria sectorului 2 și LSP Media Stone Events, va începe la ora 20.00. Biletele vor avea prețuri cuprinse între 50 și 100 de lei.