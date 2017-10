Gary Oldman, erou negativ în „The Book of Eli”

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Gary Oldman va juca alături de Denzel Washington în filmul „The Book of Eli”, un thriller SF care va marca întoarcerea celebrului actor britanic la rolurile negative care l-au consacrat. Filmul va urmări povestea eroului Eli (Denzel Washington), care va trebui să lupte cu înverșunare pe teritoriul deșertic al unei Americi din viitor pentru a apăra o carte sacră, despre care se crede că ar putea să reprezinte cheia pentru salvarea viitorului omenirii. Gary Oldman va juca rolul lui Carnegie, despotul unui mic oraș din viitor, insalubru, lipsit de orice fel de servicii și legi. Carnegie este hotărât să intre în posesia cărții sacre pe care Eli o apără. Filmul „The Book of Eli” va fi produs de Warner Bros. și Alcon Entertainment, iar regia va fi semnată de Albert și Allen Hughes. Filmările vor începe în luna februarie în New Mexico, iar lansarea oficială a filmului este programată pentru ianuarie 2010. Gary Oldman, care s-a consacrat datorită unor personaje negative, în filme precum „Dracula”, „Leon”, „Profesionistul” și „Hannibal”, a ales să joace în ultimii ani mai mult roluri pozitive, precum cele din seria „Harry Potter” și „Batman”.