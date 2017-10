Gary Moore vine la Ciuc Summer Fest

Ştire online publicată Vineri, 05 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscutul chitarist va concerta, în luna iulie, la București, în cadrul evenimentului Ciuc Summer Fest, care se va desfășura în perioada 16 - 18 iulie pe Stadionul „Iolanda Balaș-Soter”, informează organizatorii, Emagic Entertainment. Ciuc Summer Fest 2010 by B’estfest constă într-o serie de show-uri live, Faithless și Gary Moore fiind primele nume confirmate în program. Gary Moore, pe numele său adevărat Robert William Moore, și-a început cariera muzicală în anii ’60 și a evoluat de-a lungul timpului alături de artiști precum Thin Lizzy, B.B. King, Colosseum II, Greg Lake sau trupa de blues-rock Skid Row, precum și Albert Collins, Jim Capaldi, The Beach Boys, Gary Husband, Ozzy Osbourne sau Andrew Lloyd Webber. Portofoliul său fiind completat și de o complexă carieră solo. A debutat în 1973, odată cu lansarea albumului „Grinding Stone”, iar câțiva ani mai târziu, în 1978, a revenit în atenția criticilor de specialitate cu albumul „Parisienne Walkways”, realizat în colaborare cu Phil Lynott, care i-a propulsat pe primele poziții din UK Singles Chart. La scurt timp a urmat albumul „Thin Lizzy”. Piese precum „Parisienne Walkways”, „Out in the Fields”, „Empty Rooms”, „Over the Hills and Far Away”, „Wild Frontier”, „Friday on My Mind”, „After the War”, „Still Got the Blues (For You)”, „Cold Day in Hell” sau „Story of the Blues” au făcut istorie în interpretarea lui Gary Moore, artistul fiind considerat și astăzi unul dintre cei mai talentați chitariști ai tuturor timpurilor. Biletele pentru fiecare zi a festivalului Ciuc Summer Fest vor putea fi achiziționate online de pe www.myticket.ro, începând cu 4 martie, și din rețeaua magazinelor Diverta, începând cu săptămâna viitoare, la diferite categorii de preț, în funcție de distanța față de scenă: 90 lei, 160 lei și 220 lei.